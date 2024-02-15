Зеленский посетит Германию и Францию. Какова цель визитов

Президент Владимир Зеленский февраля посетит Германию и Францию для переговоров с канцлером Олафом Шольцом и президентом Эмманюэлем Макроном.

Что известно о поездке Зеленского в Германию и Францию

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

При этом 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

В частности, запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов, — сообщает ОП. Поделиться

Что известно о Мюнхенской конференции безопасности

В Германии 16-18 февраля состоится 60-я Мюнхенская конференция безопасности (Munich Security Conference, MSC).

Около 150 политиков мира будут обсуждать глобальные угрозы, в том числе вооруженные конфликты и климатические изменения и массовая миграция через них, терроризм, кибератаки.

В этом году на конференции ожидается большее присутствие стран Глобального Юга. Кроме лидеров ЕС и США, мероприятие, в частности, должны посетить президент Израиля Исаак Герцог, премьер-министр Палестины Мохаммад Штайех и президент Азербайджана Ильхам Алиев.