Зеленский посетит Германию и Францию. Какова цель визитов

Президент Владимир Зеленский февраля посетит Германию и Францию для переговоров с канцлером Олафом Шольцом и президентом Эмманюэлем Макроном.
Что известно о поездке Зеленского в Германию и Францию
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
При этом 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.
Что известно о Мюнхенской конференции безопасности
В Германии 16-18 февраля состоится 60-я Мюнхенская конференция безопасности (Munich Security Conference, MSC).
Около 150 политиков мира будут обсуждать глобальные угрозы, в том числе вооруженные конфликты и климатические изменения и массовая миграция через них, терроризм, кибератаки.
В этом году на конференции ожидается большее присутствие стран Глобального Юга. Кроме лидеров ЕС и США, мероприятие, в частности, должны посетить президент Израиля Исаак Герцог, премьер-министр Палестины Мохаммад Штайех и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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