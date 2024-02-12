Шольц предлагает европейцам объединиться для масштабного производства вооружений

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился с призывом к европейским партнерам значительно увеличить производство оружия и снарядов. Для этого требуются совместные усилия всех стран.

Шольц призвал Европу совместно производить оружие

Олаф Шольц заявил, что Европа стоит перед вызовом большой опасности и должна позаботиться о себе заранее.

Об этом сообщает Stern.de .

Европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить безопасность оборонной промышленности на следующие несколько десятилетий. Мы должны перейти к крупномасштабному производству вооружений. Олаф Шольц Канцлер Германии

По его словам, это "срочно необходимо, ведь мы живем не во времена мира".

Агрессивная война России в Украине и имперские амбиции, открыто высказанные президентом Владимиром Путиным, являются главной угрозой европейскому мирному порядку. В этой ситуации действует следующее: если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать возможных агрессоров

Такое заявление Шольц сделал во время церемонии открытия нового боеприпасного завода Rheinmetall в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. Ожидается, что после строительства и фазы запуска завод будет производить 200 тыс артиллерийских боеприпасов ежегодно.

Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов

Как ранее сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, концерн построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут снабжать в том числе и Украину.

Паппергер также отверг обвинения в медленном снабжении оружия Украине.

Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется через несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок. Поделиться

Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.

В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказ или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро – для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 млрд.

Rheinmetall масштабирует производство артснарядов для Украины

Оборонный концерн Rheinmetall продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и в 2025 году хочет выйти на показатель в 700 тыс штук в год.

Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt .

Мы находимся в процессе удвоения или даже утроения наших мощностей по производству пороха в отдельных местах, например, необходимых для метательных зарядов для артиллерийских снарядов.

До следующего года Rheinmetall сможет производить достаточное количество продукции для поставок в Европу.

По словам Паппергера, к 2025 году концерн хочет производить до 700 тыс артиллерийских снарядов в год.

Помимо заводов в Испании и Венгрии, ядром расширения станет завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.