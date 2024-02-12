Шольц предлагает европейцам объединиться для масштабного производства вооружений

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился с призывом к европейским партнерам значительно увеличить производство оружия и снарядов. Для этого требуются совместные усилия всех стран.
Шольц призвал Европу совместно производить оружие
Олаф Шольц заявил, что Европа стоит перед вызовом большой опасности и должна позаботиться о себе заранее.
Об этом сообщает Stern.de .
По его словам, это "срочно необходимо, ведь мы живем не во времена мира".
Агрессивная война России в Украине и имперские амбиции, открыто высказанные президентом Владимиром Путиным, являются главной угрозой европейскому мирному порядку. В этой ситуации действует следующее: если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать возможных агрессоров
Такое заявление Шольц сделал во время церемонии открытия нового боеприпасного завода Rheinmetall в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. Ожидается, что после строительства и фазы запуска завод будет производить 200 тыс артиллерийских боеприпасов ежегодно.
Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов
Как ранее сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, концерн построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут снабжать в том числе и Украину.
Паппергер также отверг обвинения в медленном снабжении оружия Украине.
Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.
В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказ или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро – для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 млрд.
Rheinmetall масштабирует производство артснарядов для Украины
Оборонный концерн Rheinmetall продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и в 2025 году хочет выйти на показатель в 700 тыс штук в год.
Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt .
Мы находимся в процессе удвоения или даже утроения наших мощностей по производству пороха в отдельных местах, например, необходимых для метательных зарядов для артиллерийских снарядов.
До следующего года Rheinmetall сможет производить достаточное количество продукции для поставок в Европу.
По словам Паппергера, к 2025 году концерн хочет производить до 700 тыс артиллерийских снарядов в год.
Помимо заводов в Испании и Венгрии, ядром расширения станет завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.
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