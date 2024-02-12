Шольц пропонує європейцям об'єднатися для масштабного виробництва озброєнь

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся з закликом до європейських партнерів значно збільшити виготовлення зброї та снарядів. Для цього потрібні cпільні зусилля усіх країн.

Шольц закликав Європу разом виробляти зброю

Олаф Шольц заявив, що Європа стоїть перед викликом великої небезпеки і має потурбуватися про себе заздалегідь.

Про це повідомляє Stern.de.

Європейські партнери повинні об’єднати свої замовлення та забезпечити безпеку оборонної промисловості на наступні кілька десятиліть. Ми повинні перейти до великомасштабного виробництва озброєнь. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

За його словами, це "терміново необхідно, адже ми живемо не в часи миру".

Агресивна війна Росії в Україні та "імперські амбіції", відкрито висловлені президентом Володимиром Путіним, є головною загрозою європейському мирному порядку. У цій ситуації діє наступне: якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати можливих агресорів

Таку заяву Шольц зробив під час церемонії відкриття нового заводу боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюсі, Нижня Саксонія. Очікується, що після будівництва та фази запуску завод вироблятиме 200 тис артилерійських боєприпасів щорічно.

Rheinmetall побудує новий завод для постачання снарядів Україні

Як раніше повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, концерн побудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди постачатимуть у тому числі й Україні.

Паппергер також відкинув звинувачення у повільному постачанні зброї Україні.

Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців. Тепер ми в рекордно короткі терміни збудуємо новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання. Поширити

Він зазначив хорошу співпрацю між урядом Німеччини та збройовою промисловістю.

У військових закупках багато що змінилося на краще. Тільки Rheinmetall минулого року отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 млрд євро - для Бундесверу та України. Цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 млрд.

Rheinmetall масштабує виробництво артснарядів для України

Оборонний концерн Rheinmetall продовжує нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів і 2025 року хоче вийти на показник у 700 тис штук на рік.

Про це заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Handelsblatt.

Ми перебуваємо в процесі подвоєння або навіть потроєння наших потужностей з виробництва пороху в окремих місцях, наприклад, тих, які необхідні для метальних зарядів для артилерійських снарядів.

До наступного року Rheinmetall зможе виробляти достатньо продукції для поставок до Європи.

За словами Паппергера, до 2025 року концерн хоче виробляти до 700 тис артилерійських снарядів на рік.

Крім заводів в Іспанії та Угорщині, ядром розширення стане завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижній Саксонії.