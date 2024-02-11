Макрон отложил запланированный визит в Украину "по соображениям безопасности" — Challenges
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Макрон отложил запланированный визит в Украину "по соображениям безопасности" — Challenges

Зеленский и Макрон
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Источник:  Challenges

Президент Франции Эммануэль Макрон должен был приехать в Украину 13-14 февраля, однако запланированный визит был отложен.

Макрон отложил визит в Украину

Французский деловой журнал Challenges сообщает, что отложение визита "вызвало много вопросов как у французских госслужащих и руководителей, так и у украинских дипломатов".

По информации издания участники поездки узнали об этом "только что".

По данным Challenges, Макрон должен был поехать в Одессу, а затем отправиться в Киев.

Планировалось, что французский президент объявит о создании фонда для восстановления в 200 миллионов евро, которые будут выплачиваться как пожертвования для гражданских проектов.

Визит Макрона в Украину: что известно

В январе Макрон объявил, что планирует посетить Украину в феврале и передачу Украине 40 ракет большой дальности Scalp и «сотни бомб».

Франция уже передала ракеты Scalp летом 2023 года. Тогдашний министр обороны Себастьен Лекорню отметил, что доставленные ракеты были модифицированы, чтобы иметь радиус действия всего 250 километров, а не 500.

Макрон также отметил, что Франция "в процессе завершения соглашения по безопасности" с Киевом.

10 февраля президент Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном. Они обсудили текущую обстановку на поле боя и потребности обороны Украины, в частности, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, различные виды систем противовоздушной обороны.

Также они обсудили разработку обязательств по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

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