Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что этот год должен стать решающим для Украины и стран ЕС на фоне развязанной Россией преступной войны.

Что необходимо сделать в этом году для победы Украины в войне

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Макрон отметил, что, несмотря на выборы в США и ряде других западных стран, необходимо сохранить поддержку Украины.

Он подчеркнул, что нынешний год станет решающим в вопросе дальнейшей военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

. Это оказывает значительное влияние на способность Сил обороны противостоять российским оккупантам и не давать противнику добиться существенных успехов на фронте.

Чтобы Россия не победила в Украине, 2024 станет ключевым для европейцев, каким бы ни был результат выборов в США, - подчеркнул президент Франции. Поделиться

По его словам, Россия не способна и не одержит победу в Украине.

EN DIRECT | Forum économique mondial de Davos : le discours du Président @EmmanuelMacron. https://t.co/ekxnelRZJ6 — Élysée (@Elysee) January 17, 2024

Макрон по гарантиям безопасности Украины

По словам французского лидера, его страна планирует подписание соглашения с Украиной о гарантиях безопасности, по аналогии с тем, что было подписано Великобританией.

Макрон отметил, что в настоящее время работа над документом находится на завершающей стадии.

По его словам, двусторонние гарантии безопасности Украины со стороны западных партнеров являются средством давления на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Президент Франции подчеркнул, что между Украиной и странами НАТО существует сильная координация.

Поэтому было предложено идею подписать с некоторыми ключевыми членами Альянса двусторонние соглашения, которые обеспечивали бы безопасность и не зависели от вступления в НАТО.