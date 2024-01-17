Макрон заявил про решающий год для Украины и Европы
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон заявил про решающий год для Украины и Европы

Эммануель Макрон
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что этот год должен стать решающим для Украины и стран ЕС на фоне развязанной Россией преступной войны.

Что необходимо сделать в этом году для победы Украины в войне

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Макрон отметил, что, несмотря на выборы в США и ряде других западных стран, необходимо сохранить поддержку Украины.

Он подчеркнул, что нынешний год станет решающим в вопросе дальнейшей военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

. Это оказывает значительное влияние на способность Сил обороны противостоять российским оккупантам и не давать противнику добиться существенных успехов на фронте.

Чтобы Россия не победила в Украине, 2024 станет ключевым для европейцев, каким бы ни был результат выборов в США, - подчеркнул президент Франции.

По его словам, Россия не способна и не одержит победу в Украине.

Макрон по гарантиям безопасности Украины

По словам французского лидера, его страна планирует подписание соглашения с Украиной о гарантиях безопасности, по аналогии с тем, что было подписано Великобританией.

Макрон отметил, что в настоящее время работа над документом находится на завершающей стадии.

По его словам, двусторонние гарантии безопасности Украины со стороны западных партнеров являются средством давления на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Президент Франции подчеркнул, что между Украиной и странами НАТО существует сильная координация.

Поэтому было предложено идею подписать с некоторыми ключевыми членами Альянса двусторонние соглашения, которые обеспечивали бы безопасность и не зависели от вступления в НАТО.

Премьер-министр Сунак уже совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение. Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной, - отметил Макрон.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предоставит Украине многомиллиардную военную помощь
Олаф Шольц
Олаф Шольц
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кулеба назвал крайние сроки по одобрению помощи Украине со стороны США
МИД Украины
Дмитрий Кулеба
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Эстонии предложили механизм увеличения помощи Украины в рамках "Рамштайна"
Военная помощь Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.