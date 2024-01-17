Макрон заявив про вирішальний рік для України та Європи
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон заявив про вирішальний рік для України та Європи

Еммануель Макрон
Джерело:  online.ua

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що цей рік має стати вирішальним для України та країн ЄС на тлі розв'язаної Росією злочинної війни.

Що необхідно зробити у цьому році для перемоги України у війні

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі Макрон зазначив, що попри вибори в США та низці інших західних країн, необхідно зберегти підтримку України.

Він підкреслив, що цей рік стане вирішальним у питанні подальшої військової підтримки України з боку західних партнерів.

. Це значно впливає на здатність Сил оборони протистояти російським окупантам і не давати противнику здобути суттєвих успіхів на фронті.

Щоб Росія не перемогла в Україні, 2024 рік стане ключовим для європейців, яким би не був результат виборів у США, - наголосив президент Франції.

За його словами, Росія не здатна і не здобуде перемогу в Україні.

Макрон щодо гарантій безпеки Україні

За словами французького лідера, його країна планує підписання угоди з Україною щодо гарантій безпеки, за аналогією тіє, що була підписана Великою Британією.

Макрон зазначив, що наразі робота над документом перебуває на завершальній стадії.

За його словами, двосторонні гарантії безпеки України з боку західних партнерів є засобом тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Президент Франції підкреслив, що між Україною та країнами НАТО існує сильна координація.

Тому було запропоновано ідею підписати з деякими ключовими членами Альянсу двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку та не залежали від вступу до НАТО.

Прем'єр-міністр Сунак вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою самою угодою з Україною, - зазначив Макрон.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина надасть Україні багатомільярдну військову допомогу
Олаф Шольц
Олаф Шольц
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кулеба назвав крайні терміни щодо схвалення допомоги Україні з боку США
МЗС України
Дмитро Кулеба
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Естонії запропонували механізм збільшення допомоги України в рамках "Рамштайн"
Військова допомога Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм