Макрон відклав запланований візит до України "з міркувань безпеки" — Challenges

Макрон відклав візит в Україну

Французький діловий журнал Challenges повідомляє, що відкладення візиту “викликало багато запитань як у французьких держслужбовців і керівників, так і в українських дипломатів”.

За інформацією видання учасники поїздки дізналися про це “щойно“.

За даними Challenges, Макрон мав поїхати до Одеси, а потім вирушити до Києва.

Планувалося, що французький президент оголосить про створення фонду для відбудови у 200 мільйонів євро, які будуть виплачуватися як пожертвування для цивільних проєктів.

Візит Макрона в Україну: що відомо

У січні Макрон оголосив, що планує відвідати Україну у лютому, та передачу Україні 40 ракет великої дальності Scalp і «сотні бомб».

Франція вже передала ракети Scalp влітку 2023 року. Тодішній міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначив, що доставлені ракети були модифіковані, щоб мати радіус дії лише 250 кілометрів, а не 500.

Макрон також зазначив, що Франція "в процесі завершення угоди про безпеку" з Києвом.

10 лютого президент Зеленський провів телефонні переговори з Макроном. Вони обговорили поточну обстановку на полі бою та потреби оборони України, зокрема безпілотні літальні апарати, артилерійські системи та боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, різні види систем протиповітряної оборони.

Також вони обговорили розробку безпекових зобов’язань у рамках Вільнюської декларації G7.