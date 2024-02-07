Макрон планує передати Україні гіперзвукові винищувачі — Forbes

Згідно з даними видання Forbes, Франція має намір надіслати Україні близько двох десятків винищувачів-бомбардувальників Dassault Mirage 2000D.

Україна вперше може отримати гіперзвукові винищувачі

Як вдалося дізнатися журналістам, французький лідер може оголосили про передачу своїх літаків вже найближчим часом.

Цілком можливо, це може статися під час візиту Еммануеля Макрона до України.

Що важливо розуміти, офіційний Париж купив 86 літаків Mirage ще 30 років тому. Кілька з них вийшли з ладу, а 55 Франція вирішила модернізувати для власних потреб.

Forbes також припускає, що у французьких Повітряних силах залишається близько 20 літаків, які є надлишковими для потреб країни і можуть бути передані Україні. Поширити

Фото: wikimedia.org

Що має зробити Україна, щоб отримати винищувачі від Франції

Редакція видання звертає увагу на те, що для цих літаків в Україні повинні будуть створити спеціальну інфраструктуру та навчити своїх пілотів для роботи з Dassault Mirage 2000D.

Однак інвестиції можуть бути того варті, — наголошує Forbes. Поширити

На переконання журналістів, вкрай малоймовірно, що Україна коли-небудь отримає надлишок військових літаків від офіційного Вашингтона, тому допомога Франції буде справді вагомою.