Повітряні сили заперечили укладання угоди з Австралією про отримання винищувачів F/A-18 Hornet

У Повітряний силах спростували інформацію ЗМІ, що Україна відмовилася від отримання австралійських винищувачів F/A-18 Hornet, назвавши їх “летючим сміттям”.

Україна нібито відмовилась від австралійських винищувачів

Австралійська газета Australian Financial Review 30 січня написала, що високопоставлений чиновник ВПС України нібито сказав австралійцям, що він не зацікавлений у постачанні 41 знятого з користування винищувача F/A-18 Hornet.

Більше того, анонімний посадовець начебто сказав: «Ми не хочемо вашого летючого сміття».

Це нібито зруйнувало угоду про постачання F/A-18, які б «зараз літали над Україною».

Ще однією причиною видання називає побоювання України не впоратися з двома типами іноземних винищувачів, оскільки тоді Україна вже почала переговори з США та країнами ЄС про постачання F-16.

Реакція Повітряних сил

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у Фейсбук відреагував на один з дописів про цей матеріал. Він сказав, що Україна взагалі не укладала з Австралією угоду щодо передачі винищувачів F/A-18 Hornet.

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Фото: скриншот

Нагадаємо, що Україна цього року отримає винищувачі F-16, однак точного терміну ще немає. Україна має отримати від Нідерландів 42 американських винищувачів F-16, а від Данії – 19 літаків.