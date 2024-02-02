Воздушные силы опровергли заключение соглашения с Австралией о получении истребителей F/A-18 Hornet

В Воздушных силах опровергли информацию СМИ, что Украина отказалась от получения австралийских истребителей F/A-18 Hornet, назвав их "летучим мусором".

Украина якобы отказалась от австралийских истребителей

Австралийская газета Australian Financial Review 30 января написала, что высокопоставленный чиновник ВВС Украины якобы сказал австралийцам, что он не заинтересован в поставках 41 снятого с пользования истребителя F/A-18 Hornet.

Более того, анонимный чиновник якобы сказал: «Мы не хотим вашего летучего мусора».

Это якобы разрушило соглашение о поставках F/A-18, которые “сейчас бы летали над Украиной”.

Еще одной причиной издание называет опасение Украины не справиться с двумя типами иностранных истребителей, поскольку тогда Украина уже начала переговоры с США и странами ЕС о поставках F-16.

Реакция Воздушных сил

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Фейсбуке отреагировал на одно из сообщений об этом материале. Он сказал, что Украина вообще не заключала с Австралией соглашение о передаче истребителей F/A-18 Hornet.

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Напомним, что Украина в этом году получит истребители F-16, однако, точного срока еще нет. Украина должна получить от Нидерландов 42 американских истребителя F-16, а от Дании — 19 самолетов.