Макрон планирует передать Украине гиперзвуковые истребители — Forbes

Согласно данным издания Forbes, Франция намерена прислать Украине около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D.
Украина впервые может получить гиперзвуковые истребители
Как удалось узнать журналистам, французский лидер может объявить о передаче своих самолетов уже в ближайшее время.
Вполне возможно, это может произойти во время визита Эммануэля Макрона в Киев.
Что важно понимать, официальный Париж купил 86 самолетов Mirage еще 30 лет назад. Несколько из них вышли из строя, а Франция решила модернизировать для собственных нужд.
Что должно сделать Украина, чтобы получить истребители от Франции
Редакция издания обращает внимание на то, что для этих самолетов в Украине должны будут создать специальную инфраструктуру и научить своих пилотов для работы с Dassault Mirage 2000D.
По убеждению журналистов, крайне маловероятно, что Украина когда-нибудь получит переизбыток военных самолетов от официального Вашингтона, поэтому помощь Франции будет действительно весомой.
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