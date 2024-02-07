Макрон планирует передать Украине гиперзвуковые истребители — Forbes

Украина впервые может получить гиперзвуковые истребители

Как удалось узнать журналистам, французский лидер может объявить о передаче своих самолетов уже в ближайшее время.

Вполне возможно, это может произойти во время визита Эммануэля Макрона в Киев.

Что важно понимать, официальный Париж купил 86 самолетов Mirage еще 30 лет назад. Несколько из них вышли из строя, а Франция решила модернизировать для собственных нужд.

Forbes также предполагает, что во французских Воздушных силах остается около 20 самолетов, которые избыточны для нужд страны и могут быть переданы Украине. Поделиться

Фото: wikimedia.org

Что должно сделать Украина, чтобы получить истребители от Франции

Редакция издания обращает внимание на то, что для этих самолетов в Украине должны будут создать специальную инфраструктуру и научить своих пилотов для работы с Dassault Mirage 2000D.

Однако инвестиции могут того стоить, – отмечает Forbes. Поделиться

По убеждению журналистов, крайне маловероятно, что Украина когда-нибудь получит переизбыток военных самолетов от официального Вашингтона, поэтому помощь Франции будет действительно весомой.