Макрон планирует передать Украине гиперзвуковые истребители — Forbes
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон планирует передать Украине гиперзвуковые истребители — Forbes

Зеленский и Макрон
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Источник:  Forbes

Согласно данным издания Forbes, Франция намерена прислать Украине около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D.

Украина впервые может получить гиперзвуковые истребители

Как удалось узнать журналистам, французский лидер может объявить о передаче своих самолетов уже в ближайшее время.

Вполне возможно, это может произойти во время визита Эммануэля Макрона в Киев.

Что важно понимать, официальный Париж купил 86 самолетов Mirage еще 30 лет назад. Несколько из них вышли из строя, а Франция решила модернизировать для собственных нужд.

Forbes также предполагает, что во французских Воздушных силах остается около 20 самолетов, которые избыточны для нужд страны и могут быть переданы Украине.

Dassault Mirage 2000D
Фото: wikimedia.org

Что должно сделать Украина, чтобы получить истребители от Франции

Редакция издания обращает внимание на то, что для этих самолетов в Украине должны будут создать специальную инфраструктуру и научить своих пилотов для работы с Dassault Mirage 2000D.

Однако инвестиции могут того стоить, – отмечает Forbes.

По убеждению журналистов, крайне маловероятно, что Украина когда-нибудь получит переизбыток военных самолетов от официального Вашингтона, поэтому помощь Франции будет действительно весомой.

Mirage могут отправить в Украину вскоре после того, как Киев также получит крупную партию ракетных бомб Hammer, способных поражать цели на расстоянии до 55 километров, - пишет издание.

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