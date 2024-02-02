АТЕШ обнаружил 10 российских истребителей на аэродроме Саки в Крыму – фото

Партизаны выяснили точное количество самолетов на аэродроме Саки и отследили его защиту.

Что обнаружили партизаны на аэродроме Саки в Крыму

Как отмечается, в последнее время партизаны активно занимаются разведкой стратегического аэродрома в Новофедоровке, более известным как Сакский аэродром.

Он является одним из стратегически важных объектов, так как с него совершается большинство взлетов российских истребителей, совершающих атаки на Украину.

На момент разведки на аэродроме было зафиксировано около 10 истребителей Су-30, а также места размещения средств ПВО и РЛС типа "Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты.

Это лишь малая часть всех разведданных, которые мы получили. Вся информация передана Силам обороны Украины, ждем от них положительных новостей, — сообщили напоследок в "АТЕШ". Поделиться

Какая ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.