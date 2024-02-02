АТЕШ виявив 10 російських винищувачів на аеродромі Саки в Криму — фото

Партизани з'ясували точну кількість літаків на аеродромі Саки та відстежили його захист.

Що виявили партизани на аеродромі Саки в Криму

Як зазначається, останнім часом партизани активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомий як Сакський аеродром.

Він є одним зі стратегічно важливих об'єктів, тому що з нього здійснюється більшість злетів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну.

На момент розвідки на аеродромі було зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, а також місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту.

Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Усю інформацію передано Силам оборони України, чекаємо від них позитивних новин, — повідомили наостанок в "АТЕШ". Поширити

Яка ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.