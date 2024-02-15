Зеленський відвідає Німеччину та Францію. Яка мета візитів

Президент Володимир Зеленський лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів з канцлером Олафом Шольцом і президентом Емманюелем Макроном.

Що відомо про поїздку Зеленського до Німеччини та Франції

16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

При цьому 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів, — повідомляє ОП. Поширити

Що відомо про Мюнхенську безпекову конференцію

У Німеччині 16-18 лютого відбудеться 60-та Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference, MSC).

Близько 150 політиків світу обговорюватимуть глобальні загрози, серед яких збройні конфлікти й кліматичні зміни та масова міграція через них, тероризм, кібератаки.

Цьогоріч на конференції очікується більша присутність країн Глобального Півдня. Окрім лідерів ЄС та США захід, зокрема, мають відвідати президент Ізраїлю Ісаак Герцог, прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайєх та президент Азербайджану Ільхам Алієв.