Група республіканців та демократів з Палати представників Конгресу США підготувала альтернативний законопроєкт з фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Що відомо про альтернативний проект допомоги Україні від США

Зазначається, що так звані центристи з обох партій Палати представників намагаються знайти варіанти для розблокування питання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Законопроєкт передбачає впровадження більш жорстких заходів з безпеки на кордоні із Мексикою разом із схваленням допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

За словами республіканця з Палати представників Брайана Фіцпатріка, який приймав активну участь у попередніх домовленностях під час розробки документу, він готовий був підтримати схвалений Сенатом США законопроєкт допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму у 95 млрд доларів.

Однак через протидію частини республіканців з Палати представників, які чинять тиск на спікера Майка Джонсона, він вирішив приймати участь у розробці альтернативного законопроєкту.

За його словами, новий законопроект є єдиною законодавчою двопартійною пропозицією, яка поєднує питання захисту кордону США і допомогу для України.

При цьому зазначається, що у цього законопроєкту майже не має шансів на підтримку з боку конгресменів та сенаторів з обох партій.

В ньому передбачена інша сума для підтримки України. Його презентували як "Закон про захист кордонів, про захист демократій".

У тексті документа передбачається виділення 66,32 млрд доларів для Міністерства оборони для підтримки інших країн, у тому числі близько 47 млрд доларів для України, 10 млрд доларів для Ізраїлю, 5 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону і 2 млрд доларів на підтримку операцій Центрального командування США

Що відомо про позицію республіканців з Палати представників

За інформацією видання The Wall Street Journal, серед республіканців у Палаті представників панує розбрад та сум’яття щодо схвалення фінансування додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Журналісти видання зазначають, що спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон пообіцяв не виносити на голосування схвалений Сенатом законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, однак жодної альтернативи запропоновано не було.

Автори матеріалу підкреслюють, що питання фінансування допомоги Україні залишається невирішеним.

Журналісти додають, що подібна ситуація стає все більш звичним явищем з боку республіканців у Палаті представників.

Цього тижня республіканці провели робочу нараду щодо фінансування України, але вона завершилася без розробки хоч якогось плану.

Зокрема, частина республіканців пропонує розділити допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню і голосувати за кожне питання окремо.

Інші хочуть додати до законопроекту витрати на американо-мексиканський кордон, що раніше пропонував Джо Байден і що самі ж республіканці так і не погодили.

У той же час невелика двопартійна група республіканців та демократів пише власну версію сенатського законопроекту, з якого хочуть прибрати усі витрати на гуманітарну та фінансову допомогу і залишити лише видатки на поставку зброї.

Деякі республіканські "яструби" вважають, що Джонсон зрештою знайде спосіб надати допомогу Україні. Стверджується, що за зачиненими дверима Джонсон нібито висловлює повну підтримку військової допомоги Україні.

Але зараз він є спікером, і він повинен розробити методологію, як він збирається цього досягти. Це незрозуміло, - зазначив неназваний конгресмен. Поширити

За інформацією видання, загалом за останній рік ідея підтримки України помітно згасла серед республіканців.

Деякі з них прямо погрожують Джонсону відставкою, якщо він винесе на голосування в Палаті представників законопроект про допомогу Україні.

Крім того, Джонсон регулярно спілкується з Дональдом Трампом, вплив якого в Республіканській партії зростає з дня на день.

А Трамп, як відомо, виступає категорично проти військової допомоги Україні.