В Конгрессе США подготовили альтернативный проект помощи Украине — The Hill
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В Конгрессе США подготовили альтернативный проект помощи Украине — The Hill

Конгресс США
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Источник:  The Hill

Группа республиканцев и демократов из Палаты представителей Конгресса США подготовила альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Что известно об альтернативном проекте помощи Украине от США

Отмечается, что так называемые центристы обеих партий Палаты представителей пытаются найти варианты для разблокирования вопроса помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Законопроект предусматривает ужесточение мер по безопасности на границе с Мексикой вместе с одобрением помощи Украине, Израилю и Тайваню.

По словам республиканца из Палаты представителей Брайана Фицпатрик, принимавшего активное участие в предварительных договоренностях при разработке документа, он готов был поддержать одобренный Сенатом США законопроект помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов.

Однако из-за противодействия части республиканцев из Палаты представителей, оказывающих давление на спикера Майка Джонсона, он решил участвовать в разработке альтернативного законопроекта.

По его словам, новый законопроект является единственным законодательным двухпартийным предложением, которое объединяет вопросы защиты границы США и помощь для Украины.

При этом отмечается, что у этого законопроекта почти нет шансов на поддержку со стороны конгрессменов и сенаторов из обеих партий.

В нем предусмотрена другая сумма по поддержке Украины. Его презентовали как "Закон о защите границ, о защите демократий".

В тексте документа предусматривается выделение 66,32 млрд долларов для Министерства обороны для поддержки других стран, в том числе около 47 млрд долларов для Украины, 10 млрд долларов для Израиля, 5 млрд для Индо-Тихоокеанского региона и 2 млрд долларов для поддержки операций Центрального командования. США

Что известно о позиции республиканцев из Палаты представителей

По информации издания The Wall Street Journal, среди республиканцев в Палате представителей царит раздор и смятение по одобрению финансирования дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Журналисты издания отмечают, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пообещал не выносить на голосование одобренный Сенатом законопроект по помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако никакой альтернативы предложено не было.

Авторы материала подчеркивают, что вопрос финансирования помощи Украине остается нерешенным.

Журналисты добавляют, что подобная ситуация становится все более обычным явлением со стороны республиканцев в Палате представителей.

На этой неделе республиканцы провели рабочее совещание по финансированию Украины, но оно завершилось без разработки какого-либо плана.

В частности, часть республиканцев предлагает разделить помощь Украине, Израилю и Тайваню и голосовать за каждый вопрос в отдельности.

Другие хотят добавить к законопроекту расходы на американо-мексиканскую границу, ранее предлагавшийся Джо Байденом и что сами же республиканцы так и не согласовали.

В то же время, небольшая двухпартийная группа республиканцев и демократов пишет собственную версию сенатского законопроекта, из которого хотят убрать все расходы на гуманитарную и финансовую помощь и оставить лишь расходы на поставку оружия.

Некоторые республиканские "ястребы" считают, что Джонсон в конце концов найдет способ оказать помощь Украине. Утверждается, что за закрытыми дверями Джонсон якобы выражает полную поддержку военной помощи Украине.

Но сейчас он является спикером, и он должен разработать методологию, как он собирается этого добиться. Это непонятно, – отметил неназванный конгрессмен.

По информации издания, в целом за последний год идея поддержки Украины заметно угасла среди республиканцев.

Некоторые из них прямо угрожают Джонсону отставкой, если он вынесет на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине.

Кроме того, Джонсон регулярно общается с Дональдом Трампом, влияние которого в Республиканской партии растет с каждым днем.

Трамп же, как известно, выступает категорически против военной помощи Украине.

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