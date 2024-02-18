США передають Україні ще одну частину конфіскованих грошей РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

США передають Україні ще одну частину конфіскованих грошей РФ

Мін'юст США
прапор США

Офіційний Вашингтон уже направив Естонії 500 тис доларів конфіскованих російських коштів на ремонт енергетичної інфраструктури України. 

Українка отримає ще більше конфіскованих грошей РФ

З такою заявою виступило Міністерство юстиції США.

Як повідомляє пресслужба американського відомства, Штати отримали кошти після викриття незаконної мережі закупівель, яка намагалася імпортувати високоточні верстати американського виробництва до країни-агресорки.

Цей жест демонструє рішучість США та Естонії припинити доступ Росії до критично важливих західних технологій.

Ліза Монако

Ліза Монако

Заступниця генерального прокурора США

Варто звернути увагу на те, що цей переказ є першим у своєму роді переказом коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з прямою метою допомоги Україні.

Окрім того, наголошується, що це другий випадок, коли спеціальна група Міністерства юстиції США надає конфісковані російські активи Україні.

Як уже згадувалося раніше, у 2023 році вона передала 5,4 мільйона доларів конфіскованих коштів Державному департаменту США на підтримку українських ветеранів війни.

У Міністерстві юстиції США пояснюють, що конфісковані кошти передаються до Естонії, оскільки факти цієї справи не дозволяють здійснити пряму передачу в Україну.

Зазначається, що офіційний Таллінн використає ці кошти на проєкт з прискорення оцінки збитків та критично важливого ремонту українських енергооб’єктів, які стали цілеспрямованою ціллю для армії РФ.

Відомі терміни ухвалення рішення щодо використання заморожених активів РФ

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, офіційний Київ спільно з партнерами у 2024 році досягне рішення стосовно використання заморожених російських активів.

Рішення буде ухвалено у 2024, я не маю в цьому сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій. Питання у тому, що рішення має свої складнощі й можливо буде ухвалюватися частинами. Спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, самого прибутку і з рештою самого активу, — зазначив Кулеба.

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