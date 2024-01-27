Усі російські активи мають бути конфісковані — Зеленський

Активи РФ та повʼязаних з нею осіб мають працювати для захисту від російської ж агресії, більше того – потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії, заявив президент України.
Конфісковані російські активи мають працювати на захист України – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що всі російські активи повинні бути конфісковані.
Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.
Також Президент України згадав про необхідність нових санкцій від ЄС.
Що відомо про новий пакет санкцій ЄС проти РФ
Зазначається, що у новому санкційному пакеті буде оновлено перелік осіб, у відношені до яких діятимуть обмеження з боку країн ЄС через причетність до зброїної агресії РФ проти України.
В рамках допомоги також планується очікуване виділення Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років.
При цьому, за твердженнями співрозмовників видання, частину коштів буде одразу передана Україні.
Окрім цього частиною забов’язань країн ЄС у рамках підтримки України буде виділення щорічно 5 млрд євро, а також передача Києву прибутків із заморожених російських активів.
Зокрема, переважна більшість нових санкцій стосуватиметься фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із злочинною війною Кремля проти України.
При цьому автори матеріалу припускають, що країни ЄС навряд чи схвалять заборону на поставки алюмінію з РФ, як цього вимагали Польща та країни Балтії.
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