Усі російські активи мають бути конфісковані — Зеленський

Активи РФ та повʼязаних з нею осіб мають працювати для захисту від російської ж агресії, більше того – потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу проти Росії, заявив президент України.

Конфісковані російські активи мають працювати на захист України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що всі російські активи повинні бути конфісковані.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

І окремо хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим. Усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлене найближчим часом, – підкреслив Зеленський. Поширити

Також Президент України згадав про необхідність нових санкцій від ЄС.

І, звичайно, санкції. Потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу, і ми готуємо його. А також готуємо нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції. Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей, – підкреслив Зеленський. Поширити

Що відомо про новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Зазначається, що у новому санкційному пакеті буде оновлено перелік осіб, у відношені до яких діятимуть обмеження з боку країн ЄС через причетність до зброїної агресії РФ проти України.

В рамках допомоги також планується очікуване виділення Україні 50 млрд євро протягом наступних 4 років.

При цьому, за твердженнями співрозмовників видання, частину коштів буде одразу передана Україні.

Окрім цього частиною забов’язань країн ЄС у рамках підтримки України буде виділення щорічно 5 млрд євро, а також передача Києву прибутків із заморожених російських активів.

Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що українці потребують заохочення. Але через два роки ми бачимо, що є межі того, що ми можемо зробити, – цитує видання одного з європейських дипломатів. Поширити

Зокрема, переважна більшість нових санкцій стосуватиметься фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із злочинною війною Кремля проти України.

При цьому автори матеріалу припускають, що країни ЄС навряд чи схвалять заборону на поставки алюмінію з РФ, як цього вимагали Польща та країни Балтії.