ЄС ввів санкції проти російського алмазодобувного гіганта

3 січня офіційно стало відомо, що Рада Європейського Союзу додала у санкційний список російського алмазодобувного гіганта "Алроса". Під санкційний удар блоку також потрапив його генеральний директор Павло Маріничев.

Російський алмазодобувний гігант "Алроса" опинився під санкціями ЄС

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що саме "Алрос" є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, яка належить безпосередньо владі РФ.

Що важливо розуміти, на неї припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів.

Влада ЄС також наголошує, що ця компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду Російської Федерації.

Це рішення доповнює заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій ЄС, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв'язку з агресивною війною Росії проти України. Поширити

Окрім того, наголошується, що заборона на російські алмази є частиною зусиль “Групи семи”.

“Велика сімка” має намір залишити країну-агресорку від важливого джерела доходів від торгівлі алмазами.

Як уже згадувалося раніше, санкційні заходи Євросоюзу проти росіян, причетних до вторгнення РФ в Україну, наразі застосовують до майже 1 950 фізичних та юридичних осіб.

Оточення Путіна все одно багатіє попри війну та санкції

Як вдалося дізнатися Bloomberg Billionaires Index, статки найбагатших людей Росії зросли на понад 50 мільярдів доларів у 2023 році.

Загалом рейтинг олігархів РФ виглядає так: