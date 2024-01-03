ЕС ввел санкции против российского алмазодобывающего гиганта

3 января официально стало известно, что Совет Европейского Союза добавил в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта "Алроса". Под санкционный удар блока также попал его генеральный директор Павел Мариничев.
Российский алмазодобывающий гигант "Алроса" оказался под санкциями ЕС
Официальный Брюссель обращает внимание на то, что именно "Алрос" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежащей непосредственно властям РФ.
Что важно понимать, на нее приходится более 90% всей российской добычи алмазов.
Власти ЕС также подчеркивают, что эта компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации.
Кроме того, указано, что запрет на российские алмазы является частью усилий “Группы семи”.
"Большая семерка" намерена лишить страну-агрессорку важного источника доходов от торговли алмазами.
Как уже упоминалось ранее, санкционные меры Евросоюза против россиян, причастных к вторжению РФ в Украину, в настоящее время применяются почти к 1 950 физическим и юридическим лицам.
Окружение Путина все равно богатеет, несмотря на войну и санкции
Как удалось узнать Bloomberg Billionaires Index, состояние самых богатых людей России выросло более чем на 50 миллиардов долларов в 2023 году.
В общем, рейтинг олигархов РФ выглядит так:
основатель "Лукойла" Вагит Алекперов - + 9,29 млрд долл. (всего 24,7 млрд долл.);
соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко - +5,67 долл. млрд (в общей сложности 17,42 млрд долл.);
основатель НЛМК Владимир Лисин – + 4,08 млрд долл. (всего 23,9 млрд долл.);
бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун - +3,91 млрд долл. (в общей сложности 9,78 млрд долл.);
глава НОВАТЕКа Леонид Михельсон – + 2,83 млрд долл. (всего 27,5 млрд долл.).
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