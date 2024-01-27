Все российские активы должны быть конфискованы — Зеленский

Активы РФ и связанных с ней лиц должны работать для защиты от российской агрессии, более того – нужен новый санкционный пакет Евросоюза против России, заявил президент Украины.

Конфискованные российские активы должны работать на защиту Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что все российские активы должны быть конфискованы.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

И отдельно хочу отметить результаты коммуникации с партнерами по российским активам: за этот месяц мы приблизились к требуемому решению, которое будет справедливым. Все российские активы – активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц – имеющихся в различных юрисдикциях и замороженные, должны работать для защиты от российской агрессии. Они должны быть конфискованы. И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Также Президент Украины упомянул о необходимости новых санкций от ЕС.

И конечно санкции. Нужен новый санкционный пакет Евросоюза и мы готовим его. А также готовим новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции. Каждое проявление давления на Россию – это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине – это защита жизни. Я благодарен всем, кто из Украины! Спасибо всем, кто дерется, работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что известно о новом пакете санкций ЕС против РФ

В новом санкционном пакете будет обновлен перечень лиц, в отношении которых будут действовать ограничения со стороны стран ЕС из-за причастности к оружейной агрессии РФ против Украины.

В рамках помощи также планируется ожидаемое выделение Украине 50 млрд. евро в течение следующих 4 лет.

При этом, по утверждениям собеседников, часть средств будет сразу передана Украине.

Кроме этого, частью обязательств стран ЕС в рамках поддержки Украины будет выделение ежегодно 5 млрд евро, а также передача Киеву доходов из замороженных российских активов.

Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что украинцы нуждаются в поощрении. Но два года спустя мы видим, что есть пределы того, что мы можем сделать, – цитирует издание одного из европейских дипломатов. Поделиться

В частности, подавляющее большинство новых санкций будут касаться физических и юридических лиц, связанных с преступной войной Кремля против Украины.

При этом авторы материала предполагают, что страны ЕС вряд ли одобрят запрет на поставки алюминия из РФ, как этого потребовали Польша и страны Балтии.