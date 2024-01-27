Все российские активы должны быть конфискованы — Зеленский

Активы РФ и связанных с ней лиц должны работать для защиты от российской агрессии, более того – нужен новый санкционный пакет Евросоюза против России, заявил президент Украины.
Конфискованные российские активы должны работать на защиту Украины – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что все российские активы должны быть конфискованы.
Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.
Также Президент Украины упомянул о необходимости новых санкций от ЕС.
Что известно о новом пакете санкций ЕС против РФ
В новом санкционном пакете будет обновлен перечень лиц, в отношении которых будут действовать ограничения со стороны стран ЕС из-за причастности к оружейной агрессии РФ против Украины.
В рамках помощи также планируется ожидаемое выделение Украине 50 млрд. евро в течение следующих 4 лет.
При этом, по утверждениям собеседников, часть средств будет сразу передана Украине.
Кроме этого, частью обязательств стран ЕС в рамках поддержки Украины будет выделение ежегодно 5 млрд евро, а также передача Киеву доходов из замороженных российских активов.
В частности, подавляющее большинство новых санкций будут касаться физических и юридических лиц, связанных с преступной войной Кремля против Украины.
При этом авторы материала предполагают, что страны ЕС вряд ли одобрят запрет на поставки алюминия из РФ, как этого потребовали Польша и страны Балтии.
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