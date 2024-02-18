США передают Украине еще одну часть конфискованных денег РФ
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Экономика
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США передают Украине еще одну часть конфискованных денег РФ

Минюст США
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Официальный Вашингтон уже направил Эстонии 500 тыс. долларов конфискованных российских средств на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

Украина получит еще больше конфискованных денег РФ

С таким заявлением выступило Министерство юстиции США.

Как сообщает пресс-служба американского ведомства, Штаты получили средства после разоблачения незаконной сети закупок, пытавшейся импортировать высокоточные станки американского производства в страну-агрессорку.

Этот жест демонстрирует решимость США и Эстонии прекратить доступ России к критически важным западным технологиям.

Лиза Монако

Лиза Монако

Заместитель генерального прокурора США

Следует обратить внимание на то, что этот перевод является первым в своем роде переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине.

Кроме того, указано, что это второй случай, когда специальная группа Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине.

Как уже упоминалось ранее, в 2023 году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США в поддержку украинских ветеранов войны.

В Министерстве юстиции США объясняют, что конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.

Отмечается, что официальный Таллинн использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важному ремонту украинских энергообъектов, ставших целью для армии РФ.

Известны сроки принятия решения об использовании замороженных активов РФ

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официальный Киев совместно с партнерами в 2024 году достигнет решения об использовании замороженных российских активов.

Решение будет принято в 2024, я не сомневаюсь, зная динамику этих дискуссий. Вопрос о том, что решение имеет свои сложности и может быть принято частями. Сначала по налогу на прибыль замороженного актива, самой прибыли и с остальным активом, — отметил Кулеба.

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