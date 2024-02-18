США передают Украине еще одну часть конфискованных денег РФ

Официальный Вашингтон уже направил Эстонии 500 тыс. долларов конфискованных российских средств на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.
Украина получит еще больше конфискованных денег РФ
С таким заявлением выступило Министерство юстиции США.
Как сообщает пресс-служба американского ведомства, Штаты получили средства после разоблачения незаконной сети закупок, пытавшейся импортировать высокоточные станки американского производства в страну-агрессорку.
Следует обратить внимание на то, что этот перевод является первым в своем роде переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине.
Кроме того, указано, что это второй случай, когда специальная группа Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине.
Как уже упоминалось ранее, в 2023 году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США в поддержку украинских ветеранов войны.
В Министерстве юстиции США объясняют, что конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.
Отмечается, что официальный Таллинн использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важному ремонту украинских энергообъектов, ставших целью для армии РФ.
Известны сроки принятия решения об использовании замороженных активов РФ
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официальный Киев совместно с партнерами в 2024 году достигнет решения об использовании замороженных российских активов.
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