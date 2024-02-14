Замороженные активы РФ. Украина планирует получить 4 млрд долл в 2024 году

Украина в этом году рассчитывает на передачу 4 млрд долл из замороженных в G7 и ЕС российских активов.

Украина может получить часть замороженных активов России

Украина, вероятно, получит 4 млрд долларов из замороженных активов РФ.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью Forbes .

Всего в течение четырех лет Украина может получить 15-18 млрд долл, в том числе около 4 млрд долл в этом году. Ирина Мудрая Замминистра юстиции Украины

Для этого необходимо пройти несколько этапов. Нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти уже сделанные средства.

Первый – и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении.

Второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

У нас были переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Есть сдержанный оптимизм по поводу того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если решение будет принято, то Украина получает проценты по активам, которые были погашены в 2024-м.

Также оговаривается передача уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-ный налог (около 1,7 млрд евро). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, гуманитарной помощи и т.д.

Денежные средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о 4,4 млрд евро, для передачи которых достаточно решения только правительству Бельгии.

Наша принципиальная позиция – чтобы это было дополнительное финансирование, а не часть уже согласованной с ЕС помощи. Скорее всего, международные партнеры не согласуют использование этих средств на оборонный сектор. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета, социальные выплаты, проекты по восстановлению и т. д. Поделиться

ЕС принял решение о замороженных активах РФ

12 февраля Совет ЕС принял решение, позволяющее в будущем использовать доход от замороженных активов Центрального банка России (ЦБР) для помощи Украине.

Как утверждают инсайдеры СМИ, "Группа семи" рассматривает предложение использовать эти активы как залог для банковских кредитов, что позволит профинансировать восстановление Украины,

Что важно понимать, эти средства окончательно арестуют, если страна-агрессор РФ не захочет выплачивать репарации после своего поражения в войне.

По словам журналистов, такие предложения начали появиться после того, как все большее число стран ЕС задумалось об отплате Москвы за конфискацию ее активов на сумму 300 млрд дол.

В Брюсселе уже озабочены тем, что могут пострадать европейские активы в России.

Кроме того, существует опасение, что это также может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов.