Заморожені активи РФ. Україна планує отримати 4 млрд дол у 2024 році

Україна цьогоріч розраховує на передачу 4 млрд дол із заморожених у G7 та ЄС російських активів.

Україна може отримати частину заморожених активів Росії

Україна, вірогідно, отримає 4 млрд доларів з заморожених активів РФ.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в інтерв’ю Forbes.

Загалом протягом чотирьох років Україна може отримати 15-18 млрд дол, зокрема близько 4 млрд дол цьогоріч. Ірина Мудра Замміністра юстиції України

Для цього потрібно пройти декілька етапів. Нульовий – визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено.

Перший – і Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі.

Другий – впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му.

Також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022-2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько 1,7 млрд євро). Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо.

Кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Наразі йдуть перемовини про накладення 100%-го податку на ці кошти та передачу їх в Україну. Йдеться про 4,4 млрд євро, для передачі яких достатньо рішення лише уряду Бельгії.

Наша принципова позиція – аби це було додаткове фінансування, а не частина вже погодженої з ЄС допомоги. Скоріше за все міжнародні партнери не погодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проєкти з відбудови тощо. Поширити

ЄС ухвалила рішення щодо заморожених активів РФ

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку Росії (ЦБР) для допомоги Україні.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, “Група семи” розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для банківських кредитів, що дасть змогу профінансувати відновлення України,

Що важливо розуміти, ці кошти остаточно заарештують, якщо країна-агресорка РФ не захоче виплачувати репарації після своєї поразки у війні.

За словами журналістів, такі пропозиції почали з'явилися після того, як дедалі більше країн ЄС замислилися про відплату Москви за конфіскацію її активів на суму 300 млрд дол.

У Брюсселі вже стурбовані тим, що можуть постраждати європейські активи у Росії.

Окрім того, існує побоювання, що це також може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів.