Украина и США могут вскоре подписать соглашение о гарантиях безопасности — Стефанишина

Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Но сегодня это второстепенный вопрос в отношениях двух стран-партнеров.
Украина и США близки к подписанию Договора о гарантиях безопасности – Стефанишина
Соглашение о гарантиях безопасности Украины от США может быть подписано и на саммите НАТО в июле этого года.
Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Однако, по словам Стефанишиной, сегодня Украина сосредотачивается не на вопросе гарантий безопасности, а на работе с Конгрессом США по принятию решения о финансировании помощи Украине.
Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как обеспечить свою безопасность. Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у Patriot были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Потому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны.
О том, что Украина концентрируется на работе с Конгрессом США, а не на гарантиях безопасности, заявлял ранее и президент Владимир Зеленский.
Зеленский о гарантиях безопасности и помощи от США
Глава государства отметил, что Украина фокусируется на совместной работе с представителями Конгресса США по одобрению вопроса финансирования помощи.
После этого, по словам Зеленского, начнется работа над гарантиями безопасности.
Что касается гарантий безопасности. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы сейчас фокусируемся на работе с Конгрессом США, а затем перейдем к гарантиям безопасности, – отметил Зеленский.
Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на одобрение Конгрессом США вопроса финансирования помощи.
Зеленский подчеркнул, что предложения по альтернативным вариантам помощи будут свидетельствовать о том, что США не являются стратегическим партнером Украины.
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