Украина и США могут вскоре подписать соглашение о гарантиях безопасности — Стефанишина
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Украина и США могут вскоре подписать соглашение о гарантиях безопасности — Стефанишина

Флаги Украины и США
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Источник:  Укринформ

Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Но сегодня это второстепенный вопрос в отношениях двух стран-партнеров.

Украина и США близки к подписанию Договора о гарантиях безопасности – Стефанишина

Соглашение о гарантиях безопасности Украины от США может быть подписано и на саммите НАТО в июле этого года.

Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Соответствующие переговоры проводились на уровне замруководителя ОП Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном. То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер

Однако, по словам Стефанишиной, сегодня Украина сосредотачивается не на вопросе гарантий безопасности, а на работе с Конгрессом США по принятию решения о финансировании помощи Украине.

Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как обеспечить свою безопасность. Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у Patriot были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Потому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны.

О том, что Украина концентрируется на работе с Конгрессом США, а не на гарантиях безопасности, заявлял ранее и президент Владимир Зеленский.

Зеленский о гарантиях безопасности и помощи от США

Глава государства отметил, что Украина фокусируется на совместной работе с представителями Конгресса США по одобрению вопроса финансирования помощи.

После этого, по словам Зеленского, начнется работа над гарантиями безопасности.

Что касается гарантий безопасности. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы сейчас фокусируемся на работе с Конгрессом США, а затем перейдем к гарантиям безопасности, – отметил Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на одобрение Конгрессом США вопроса финансирования помощи.

Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативы, потому что рассчитываем, что США останутся нашим стратегическим партнером, – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что предложения по альтернативным вариантам помощи будут свидетельствовать о том, что США не являются стратегическим партнером Украины.

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