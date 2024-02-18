Військова допомога Україні. Кандидатка у президенти США Хейлі зробила заяву

США повинні надати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ. Таку думку оприлюднила конкурентка Трампа на президентських виборах у США Ніккі Хейлі.

Хейлі закликає допомогти Україні

США повинні надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з Росією.

Про це заявила колишній постійний представник США в ООН та кандидатка на виборах президента США Ніккі Хейлі, повідомляє ABC News.

За словами Хейлі, щойно російський диктатор Володимир Путін зможе захопити Україну, наступними жертвами його агресії будуть Польща і країни Балтії, які є членами НАТО.

І якщо це станеться, то це країни НАТО. Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги (Україні - ред.) такий важливий. Ніккі Хейлі Кандидатка у президенти США

Тому, за словами кандидатки в президенти від Республіканської партії, США повинні надати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ.

Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну. Поширити

Ніккі Хейлі – головна конкурентка експрезидента США Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії. Те, хто буде представляти республіканців на виборах, вирішується на внутрішньопартійному голосуванні.

Вибори в США: що відомо

Вибори президента США відбудуться в листопаді 2024 року. Чинний президент Джо Байден буде балотуватися на другий термін.

Водночас за право висуватися від Республіканської партії наразі борються Трамп та Хейлі.

Трамп у своїй передвиборчих промовах не раз заявляв, що нібито здатен закінчити війну РФ проти України за 24 години після обрання президентом, але не міг пояснити яким чином.

Крім того, днями Трамп запропонував, щоб США надавали Україні військову допомогу в кредит.