Военная помощь Украине. Кандидат в президенты США Хейли сделала заявление

США должны предоставить Украине все необходимое для отражения агрессии РФ. Такое мнение обнародовала конкурентка Трампа на президентских выборах в США Никки Хейли.

Хейли призывает помочь Украине

США должны предоставить Украине все необходимое, чтобы американским военным не пришлось воевать с Россией.

Об этом заявила бывший постоянный представитель США в ООН и кандидат на выборах президента США Никки Хейли, сообщает ABC News .

По словам Хейли, как только российский диктатор Владимир Путин сможет захватить Украину, следующими жертвами его агрессии будут Польша и страны Балтии, которые являются членами НАТО.

И если это произойдет, это страны НАТО. Это немедленно вовлекает Америку в войну. Именно этого мы стараемся избежать. И именно поэтому этот пакет помощи (Украине – ред.) так важен. Никки Хейли Кандидат в президенты США

Поэтому, по словам кандидата в президенты от Республиканской партии, США должны предоставить Украине все необходимое для отражения агрессии РФ.

Украина не просит войск, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. У них есть большая боевая сила. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, а мы смогли предотвратить отправку наших военных на войну. Поделиться

Никки Хейли – главная конкурентка экс-президента США Дональда Трампа за право выдвигаться на выборах президента от Республиканской партии. Те, кто будет представлять республиканцев на выборах, решается на внутрипартийном голосовании.

Выборы в США: что известно

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий президент Джо Байден будет баллотироваться на второй срок.

В то же время за право выдвигаться от Республиканской партии борются Трамп и Хейли.

Трамп в своих предвыборных речах не раз заявлял, что якобы способен закончить войну РФ против Украины через 24 часа после избрания президентом, но не мог объяснить каким образом.

Кроме того, на днях Трамп предложил, чтобы США оказывали Украине военную помощь в кредит.