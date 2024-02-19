Что известно об угрозах для Украины в случае задержки помощи со стороны США

По словам научного сотрудника британского аналитического центра по оборонным вопросам ((RUSI) Джека Уотлинга, не желание республиканцев в Конгрессе США договариваться о финансировании помощи Украине и отсутствии соответствующих производственных мощностей в странах ЕС вызывает критический дефицит боеприпасов у украинских военных, что может привести к подрыву усилий по сопротивлению злости РФ.

Нехватка боеприпасов уже ощущается по всему фронту, что способствовало недавнему выведению украинских войск из города Авдеевка, отмечает аналитик RUSI.

Уотлинг напоминает, что сейчас Украина противостоит примерно 470 тыс российских захватчиков, ежедневно атакующих позиции Сил обороны ВСУ с помощью штурмовых групп.

Если бы у Украины была достаточная артиллерия, эти атаки можно было бы легко отразить, поскольку несколько выстрелов калибра 155 мм убили бы нападающих, как только они начали бы продвигаться со своих прикрытых позиций. Но Украине приходится нормировать свои подразделения так, чтобы они могли производить только 2 тыс выстрелов в день, - объясняет аналитик. Поделиться

Что известно об отрицательных сценариях в случае отсутствия помощи со стороны США

Уотлинг объяснил, что в условиях критической нехватки боеприпасов украинским военным придется растягивать линию обороны для отражения атак российских оккупантов с помощью стрелкового оружия и других имеющихся видов вооружений.

Это приведет как к увеличению потерь среди украинцев, так и к сокращению количества личного состава, который можно было бы оставить вдали от линии фронта для обучения и подготовки к предстоящим наступательным операциям. Короче, без артиллерийских боеприпасов украинцы рискуют оказаться в постоянной обороне, медленно отступая, как это совсем недавно наблюдалось в Авдеевке, - предупреждает аналитик. Поделиться

Он уверен, что Украина столкнется с критическим дефицитом в ближайшие несколько месяцев, если США не вмешаются.

По его словам. объем израсходованных снарядов на поле боя дал России решающее преимущество, и РФ продолжит доминировать в огневой мощи в течение всего 2024 года,

Эксперт акцентировал, что в текущем году Россия намерена произвести еще 1,3 миллиона патронов калибра 152 мм, а также около 800 тыс. патронов калибра 122 мм.

Кроме того, у РФ еще остается в запасе около 3 млн снарядов, и она рассчитывает на снаряды из Северной Кореи.