Кулеба призвал Европу запретить экспорт снарядов в другие страны, кроме Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба призвал Европу запретить экспорт снарядов в другие страны, кроме Украины

Кулеба
Читати українською
Источник:  RND

В связи с острой нехваткой боеприпасов в украинской армии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины.

Кулеба призвал Европу предвосхищать все снаряды Украины

Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину, — отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины

По его словам, каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты европейских стран.

Он также подверг критике западных союзников за нехватку боеприпасов. Министр отметил, что жалуется на нехватку боеприпасов на каждой встрече с партнерами.

Они все знают об этом и совершили признаваемые ошибки. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки, — сказал Кулеба.

Глава МИД заявил о работе над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупают европейские государства в третьих странах, стали доступны Украине.

Что известно о снарядах для Украины

В конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский Союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к ранее оговоренному сроку 1 марта 2024 года.

К настоящему времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов.

Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

23 февраля в Офисе президента заявили, что финансирование для поставок снарядов, о котором говорил Петр Павел, будет найдено.

24 февраля Кулеба сообщил, что Евросоюз до конца марта планирует поставить Украине почти 170 тыс. артиллерийских снарядов и работает над дальнейшим увеличением объема поставок.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда закончится "снарядный голод" в ВСУ — мнение эксперта
снаряд
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нехватка снарядов у ВСУ. Кулеба описал план решения проблемы
МИД Украины
Дмитрий Кулеба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ могут столкнуться с критическим дефицитом снарядов из-за задержки помощи от США — Time
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?