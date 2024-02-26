Кулеба призвал Европу запретить экспорт снарядов в другие страны, кроме Украины

В связи с острой нехваткой боеприпасов в украинской армии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины.

Кулеба призвал Европу предвосхищать все снаряды Украины

Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину, — отметил Кулеба. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

По его словам, каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты европейских стран.

Он также подверг критике западных союзников за нехватку боеприпасов. Министр отметил, что жалуется на нехватку боеприпасов на каждой встрече с партнерами.

Они все знают об этом и совершили признаваемые ошибки. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки, — сказал Кулеба. Поделиться

Глава МИД заявил о работе над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупают европейские государства в третьих странах, стали доступны Украине.

Что известно о снарядах для Украины

В конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский Союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к ранее оговоренному сроку 1 марта 2024 года.

К настоящему времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов.

Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит более миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

23 февраля в Офисе президента заявили, что финансирование для поставок снарядов, о котором говорил Петр Павел, будет найдено.