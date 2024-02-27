Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на артиллерийские снаряды

Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.
Нидерланды помогут Украине со снарядами
Как отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, украинские войска продолжают мужественно стоять на своем, однако Россия продолжает давить. Именно поэтому это выдвигает большие испытания защитникам.
Также он добавил, что Путин готовится к длительной войне, поэтому следует продолжать показывать, что "мы непоколебимы и время не на его стороне".
По словам Рютте, Нидерланды заключают с Украиной соглашение о безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну в течение 10 лет.
Поиск боеприпасов для Украины
Несмотря на ситуацию с боеприпасами, в Евросоюзе до сих пор ведут споры о деньгах.
Франция настаивает на том, чтобы боеприпасы и оружие на деньги ЕС закупались только у европейских компаний, а не у третьих стран, которые при этом могли бы быстро осуществить поставки.
17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия обнаружила источники почти 800 тысяч боеприпасов за пределами стран ЕС. Страна может поставить их Украине за «считанные недели», однако будет искать для этого финансирование.
Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов.
24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что до конца марта ЕС планирует поставить Киеву около 170 тысяч снарядов.
26 февраля Кулеба подтвердил, что на фоне нехватки собственных боеприпасов страны Запада ищут ее в третьих странах.
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