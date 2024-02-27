Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на артиллерийские снаряды

Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Нидерланды помогут Украине со снарядами

Как отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, украинские войска продолжают мужественно стоять на своем, однако Россия продолжает давить. Именно поэтому это выдвигает большие испытания защитникам.

Two years after the invasion, Ukraine’s troops are continuing to stand their ground courageously. But we also see that Russia is continuing to put pressure on the front lines. This places heavy demands on those defending them. At the invitation of French President @EmmanuelMacron… pic.twitter.com/MgPjfzyCnv — Mark Rutte (@MinPres) February 26, 2024

Важно, прежде всего, выполнить то, что мы обещали. И посмотрите, что мы еще можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов, — написал Рютте. Поделиться

Также он добавил, что Путин готовится к длительной войне, поэтому следует продолжать показывать, что "мы непоколебимы и время не на его стороне".

По словам Рютте, Нидерланды заключают с Украиной соглашение о безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну в течение 10 лет.

Поиск боеприпасов для Украины

Несмотря на ситуацию с боеприпасами, в Евросоюзе до сих пор ведут споры о деньгах.

Франция настаивает на том, чтобы боеприпасы и оружие на деньги ЕС закупались только у европейских компаний, а не у третьих стран, которые при этом могли бы быстро осуществить поставки.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия обнаружила источники почти 800 тысяч боеприпасов за пределами стран ЕС. Страна может поставить их Украине за «считанные недели», однако будет искать для этого финансирование.

Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что до конца марта ЕС планирует поставить Киеву около 170 тысяч снарядов.

26 февраля Кулеба подтвердил, что на фоне нехватки собственных боеприпасов страны Запада ищут ее в третьих странах.