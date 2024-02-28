Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу щодо швидкої поставки в Україну 800 тисяч артилерійських снарядів.

Бельгія надасть 200 млн євро на боєприпаси для України

Бельгійський прем’єр Александр де Кроо заявив, що його країна допоможе Україні захиститися від російської агресії.

Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати Президенту Зеленському те, що він просить — більше зброї для захисту від російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Поширити

За словами Де Кроо, більше боєприпасів надійде до України протягом наступних тижнів.

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 28, 2024

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС.

Їх можуть поставити в Україну за лічені тижні, якщо для цього буде фінансування.

Очільник уряду Чехії Петер Фіала заявив, що 15 країн ЄС готові приєднатися до ініціативи його держави.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після цього оголосив, що виділить понад 100 мільйонів євро на реалізацію чеського плану, і що "інші країни приєднаються".

Канада виділяє на ініціативу 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США)

Деякі країни ЄС, зокрема Франція, раніше вимагали, щоб боєприпаси закупили в європейських постачальників. Проте країна вже змінила думку.