Бельгія виділить 200 млн євро на чеську ініціативу щодо швидкої поставки в Україну 800 тисяч артилерійських снарядів.
Бельгія надасть 200 млн євро на боєприпаси для України
Бельгійський прем’єр Александр де Кроо заявив, що його країна допоможе Україні захиститися від російської агресії.
За словами Де Кроо, більше боєприпасів надійде до України протягом наступних тижнів.
Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів
На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС.
Їх можуть поставити в Україну за лічені тижні, якщо для цього буде фінансування.
Очільник уряду Чехії Петер Фіала заявив, що 15 країн ЄС готові приєднатися до ініціативи його держави.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після цього оголосив, що виділить понад 100 мільйонів євро на реалізацію чеського плану, і що "інші країни приєднаються".
Канада виділяє на ініціативу 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США)
Деякі країни ЄС, зокрема Франція, раніше вимагали, щоб боєприпаси закупили в європейських постачальників. Проте країна вже змінила думку.
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