Уже 15 країн ЄС підтримали ідею Чехії щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

Члени Євросоюзу будуть шукати снаряди для України у різних куточках світу

Як офіційно підтвердив очільник уряду Чехії Петер Фіал,15 країн ЄС готові приєднатися до ініціативи його держави, яка має на меті розв'язати проблему браку боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів, в ЗСУ.

Чеська ініціатива користується сильною підтримкою з боку кількох країн… це дуже сильний сигнал для Росії. Петер Фіал Глава уряду Чехії

Як вважає французький лідер Еммануель Макрон, пропозиція офіційної Праги відповідає минулій політиці блоку, тому його країна також приєднається до ініціативи.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після цього оголосив, що виділить понад 100 мільйонів євро на реалізацію чеського плану, і що "інші країни приєднаються".

Що стосується боєприпасів, то є дуже хороша чеська ініціатива щодо купівлі боєприпасів і снарядів з усього світу для України, — пояснив Рютте. Поширити

ЄС не розкриває своїх постачальників зброї

Офіційний Брюссель відмовляється розповідати журналістам, які саме країни за межами Європи можуть бути залучені до виробництва боєприпасів для ЗСУ.

В Євросоюзі стверджують, що це наразі таємниця.

За словами прем'єра Португалії Антоніу Кошта, міністри оборони ЄС представлять "протягом наступних десяти днів конкретний план щодо посилення спроможності замовляти боєприпаси для підтримки військових зусиль українського народу".

Кілька країн, включаючи Францію, Німеччину та Італію, підписали двосторонні угоди про безпеку з Києвом протягом останніх тижнів.