Снаряды для ВСУ. Евросоюз нашел выход из ситуации
Категория
Мир
Дата публикации

Снаряды для ВСУ. Евросоюз нашел выход из ситуации

Евросоюз
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Источник:  Le Monde

Уже 15 стран ЕС поддержали идею Чехии относительно закупки снарядов для Украины за пределами Европы.

Члены Евросоюза будут искать снаряды для Украины в разных уголках мира

Как официально подтвердил глава правительства Чехии Петер Фиал, 15 стран ЕС готовы присоединиться к инициативе его государства, направленной на решение проблемы нехватки боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов для ВСУ.

Чешская инициатива имеет сильную поддержку со стороны нескольких стран… Это очень сильный сигнал для России.

Петер Фиал

Петер Фиал

Глава правительства Чехии

Как считает французский лидер Эммануэль Макрон, предложение официальной Праги отвечает прошлой политике блока, поэтому его страна также присоединится к инициативе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после этого объявил, что выделит более 100 миллионов евро на реализацию чешского плана и что "другие страны присоединятся".

Что касается боеприпасов, то очень хорошая чешская инициатива по закупке боеприпасов и снарядов со всего мира для Украины, – заявил Рютте.

ЕС не раскрывает своих поставщиков оружия

Официальный Брюссель отказывается рассказывать журналистам, какие страны за пределами Европы могут быть привлечены к производству боеприпасов для ВСУ.

В Евросоюзе утверждают, что это тайна.

По словам премьера Португалии Антониу Кошта, министры обороны ЕС представят "в течение следующих десяти дней конкретный план по усилению способности заказывать боеприпасы для поддержки военных усилий украинского народа".

Несколько стран, включая Францию, Германию и Италию, подписали двусторонние соглашения о безопасности с Киевом за последние недели.

Официальный Брюссель делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед Украиной, особенно в части снабжения снарядами.

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