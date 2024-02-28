Бельгия выделит 200 млн евро на чешскую инициативу по быстрой поставке в Украину 800 тысяч артиллерийских снарядов.

Бельгия выделит 200 млн евро на боеприпасы для Украины

Бельгийский премьер Александр де Кроо заявил, что его страна поможет Украине защититься от российской агрессии.

Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет каждый день. Но мы можем дать Президенту Зеленскому то, что он просит больше оружия для защиты от российского агрессора. Бельгия профинансирует чешскую инициативу в 200 миллионов евро. Поделиться

По словам Де Кроо, больше боеприпасов поступит в Украину в течение следующих недель.

We can never match the sacrifice Ukraine is making every day.



But we can give President @ZelenskyyUa what he requested- more ammunition to fend off the Russian agressor.



Belgium will fund the Czech initiative for 200 million €.



More ammunition is coming in the next weeks. pic.twitter.com/mpfGHGDlrO — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 28, 2024

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

На Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла почти 800 тысяч боеприпасов за пределами стран ЕС.

Их могут поставить в Украину в считанные недели, если для этого будет финансирование.

Глава правительства Чехии Петер Фиала заявил, что 15 стран ЕС готовы присоединиться к инициативе его государства.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после этого объявил, что выделит более 100 миллионов евро на реализацию чешского плана и что "другие страны присоединятся".

Канада выделяет на инициативу 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США)

Некоторые страны ЕС, в частности Франция, ранее потребовали, чтобы боеприпасы закупили у европейских поставщиков. Однако страна уже изменила мнение.