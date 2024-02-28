Бельгия выделит 200 млн евро на чешскую инициативу по быстрой поставке в Украину 800 тысяч артиллерийских снарядов.
Бельгия выделит 200 млн евро на боеприпасы для Украины
Бельгийский премьер Александр де Кроо заявил, что его страна поможет Украине защититься от российской агрессии.
По словам Де Кроо, больше боеприпасов поступит в Украину в течение следующих недель.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов
На Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла почти 800 тысяч боеприпасов за пределами стран ЕС.
Их могут поставить в Украину в считанные недели, если для этого будет финансирование.
Глава правительства Чехии Петер Фиала заявил, что 15 стран ЕС готовы присоединиться к инициативе его государства.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после этого объявил, что выделит более 100 миллионов евро на реализацию чешского плана и что "другие страны присоединятся".
Канада выделяет на инициативу 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США)
Некоторые страны ЕС, в частности Франция, ранее потребовали, чтобы боеприпасы закупили у европейских поставщиков. Однако страна уже изменила мнение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-