В Финляндии призвали немедленно найти деньги на боеприпасы для Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Запад немедленно усилить поддержку Украины и обеспечить финансирование доставки боеприпасов.
В Европе не осознали серьезности войны
Хяккянен в программе Yle Ykkösaamu подчеркнул, что Европа не осознала серьезность войны сквозь призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки.
Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. Некоторые успехи в этом уже есть, сказал Хяккянен.
Боеприпасы для Украины
Цель ЕС — поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в этом году.
В феврале Чехия сообщила, что обнаружила 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Она обратилась в другие страны ЕС и НАТО с просьбой помочь в финансировании закупок.
Оценка боеприпасов составляет около 1,3 млрд. евро. Решение о финансировании пока не принято.
Бельгия заявила, что выделит на инициативу 200 млн. евро. Нидерланды — более 100 миллионов евро. Канада — 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США)
По оценкам, к концу этого года в странах ЕС будет произведено около 1,3 миллиона снарядов, а в 2025 году ожидается дальнейший рост производства.
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