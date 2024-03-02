В Финляндии призвали немедленно найти деньги на боеприпасы для Украины

В Европе не осознали серьезности войны

Хяккянен в программе Yle Ykkösaamu подчеркнул, что Европа не осознала серьезность войны сквозь призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки.

Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно. Антти Хяккянен Министр обороны Финляндии

Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. Некоторые успехи в этом уже есть, сказал Хяккянен.

Европейские страны смогли увеличить собственное производство и близки к достижению цели. Поделиться

Боеприпасы для Украины

Цель ЕС — поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в этом году.

В феврале Чехия сообщила, что обнаружила 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Она обратилась в другие страны ЕС и НАТО с просьбой помочь в финансировании закупок.

Оценка боеприпасов составляет около 1,3 млрд. евро. Решение о финансировании пока не принято.

Бельгия заявила, что выделит на инициативу 200 млн. евро. Нидерланды — более 100 миллионов евро. Канада — 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США)

По оценкам, к концу этого года в странах ЕС будет произведено около 1,3 миллиона снарядов, а в 2025 году ожидается дальнейший рост производства.