Франция присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Франция присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Эммануэль Макрон
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Источник:  Le Figaro

Франция присоединяется к чешской инициативе закупить 800 000 снарядов вне Европейского Союза, а затем доставить их в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Чехию.

Франция присоединяется к чешской инициативе

На пресс-конференции со своим коллегой Петром Павелом Макрон подтвердил намерение Франции «присоединиться» к «чешской инициативе» закупить 800 000 снарядов за пределами ЕС и доставить их в Украину.

Мы ускорили и увеличили наше производство в Европе и доставили имеющиеся запасы. Мы должны выйти за рамки того, что мы можем выработать, и искать в третьих странах остальные мощности, чтобы справиться в краткосрочной перспективе.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

президент Франции

Макрон также призвал к «стратегическому всплеску» против «парящего духа поражения». Ранее в тот же день глава государства призвал союзников "не быть трусами".

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

На Мюнхенской конференции в середине февраля президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила 800 000 снарядов, готовых к закупке за пределами Европейского Союза.

Пока мы нашли полмиллиона 155-мм снарядов и 300 000 122-мм снарядов, которые мы можем отправить (в Украину) за несколько недель, если у нас есть необходимые средства.

Инициатива обойдется в 1,5 миллиарда долларов.

Около пятнадцати стран уже поддерживают "чешский план": Бельгия и Нидерланды пообещали выделить 200 и 100 миллионов евро соответственно.

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