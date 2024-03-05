Франция присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Франция присоединяется к чешской инициативе закупить 800 000 снарядов вне Европейского Союза, а затем доставить их в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Чехию.
Франция присоединяется к чешской инициативе
На пресс-конференции со своим коллегой Петром Павелом Макрон подтвердил намерение Франции «присоединиться» к «чешской инициативе» закупить 800 000 снарядов за пределами ЕС и доставить их в Украину.
Макрон также призвал к «стратегическому всплеску» против «парящего духа поражения». Ранее в тот же день глава государства призвал союзников "не быть трусами".
Чешская инициатива по закупке боеприпасов
На Мюнхенской конференции в середине февраля президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила 800 000 снарядов, готовых к закупке за пределами Европейского Союза.
Инициатива обойдется в 1,5 миллиарда долларов.
Около пятнадцати стран уже поддерживают "чешский план": Бельгия и Нидерланды пообещали выделить 200 и 100 миллионов евро соответственно.
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