Західні партнери зібрали майже всі кошти на боєприпаси для України — Bloomberg
Категорія
Україна
Дата публікації

Західні партнери зібрали майже всі кошти на боєприпаси для України — Bloomberg

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Bloomberg

Західні партнери України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тис боєприпасів для Києва у рамках ініціативи ЄС, яку очолює Чехія.

Партнери зібрали майже всі кошти на обіцяні Україні 800 тис боєприпасів

Журналісти видання посилаються на неназваних співрозмовників, за словами яких, артилерійські боєприпаси можуть бути передані Україні протягом найближчих тижнів.

Підкреслюється, що точні терміни передачі боєприпасів залежатимуть від контрактів та графіків постачання, умови яких можуть бути змінені.

Чехія буде виконувати роль посередника з країнами, які готові фінансувати купівлю боєприпасів для України.

Що відомо про нових учасників коаліції з надання боєприпасів Україні

Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що його країна приєднується до очолюваної Чехією ініціативи із надання Україні 800 тис артилерійських боєприпасів.

Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, - зазначив Спрудс.

Ця ініціатива є запасним варіантом, оскільки ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня місяця.

Низка країн уже виділяє гроші на закупівлю боєприпасів для України. Зокрема, це Литва, Бельгія, Франція, Канада, Нідерланди і не тільки.

Гроші на закупівлю боєприпасів для України серед іншого готова виділити Німеччина.

Прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт зазначив, що німецький уряд виділяє тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

Позитивний прогрес у цьому питанні також визнав і президент Володимир Зеленський.

Є позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки тоді, коли ці снаряди будуть в Україні, - зазначив глава держави.

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