Западные партнеры собрали почти все средства на боеприпасы для Украины — Bloomberg
Категория
Украина
Дата публикации

Западные партнеры собрали почти все средства на боеприпасы для Украины — Bloomberg

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Bloomberg

Западные партнеры Украины выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тыс. боеприпасов для Киева в рамках инициативы ЕС, которую возглавляет Чехия.

Партнеры собрали почти все средства на обещанные Украине 800 тыс. боеприпасов

Журналисты издания ссылаются на неназванных собеседников, по словам которых, артиллерийские боеприпасы могут быть переданы Украине в ближайшие недели.

Подчеркивается, что точные сроки передачи боеприпасов будут зависеть от контрактов и графиков поставок, условия которых могут быть изменены.

Чехия будет выполнять роль посредника со странами, готовыми финансировать покупку боеприпасов для Украины.

Что известно о новых участниках коалиции по предоставлению боеприпасов Украине

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что его страна присоединяется к возглавляемой Чехией инициативе по предоставлению Украине 800 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Это самая важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, - отметил Спрудс.

Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта месяца.

Ряд стран уже выделяет деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности это Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды и не только.

Деньги на закупку боеприпасов для Украины, среди прочего, готова выделить Германия.

Пресссекретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что германское правительство выделяет трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.

Позитивный прогресс в этом вопросе также признал президент Владимир Зеленский.

Есть положительный прогресс, но положительный результат мы сможем оценить только тогда, когда эти снаряды будут в Украине, – отметил глава государства.

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