Боєприпаси для України. Швеція виділяє 30 млн євро на чеську ініціативу
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Боєприпаси для України. Швеція виділяє 30 млн євро на чеську ініціативу

Швеція
Джерело:  online.ua

Уряд Швеції у межах 15-го пакету військової допомоги для України виділить 30 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів.

Швеція допоможе Чехії закупити боєприпаси для України

Міноборони Швеції повідомляє, що Управління оборонних матеріалів (FMV) може провести переговори та укласти угоду з відповідальним органом Чеської Республіки щодо фінансової підтримки для закупівлі боєприпасів для України.

Швеція має намір підтримати Чехію в цій ініціативі 30 мільйонами євро.

Внесок буде здійснений в рамках 15-го пакета шведської допомоги Україні, який наразі на розгляді парламенту й потребуватиме окремого схвалення.

Потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для пожертвування Україні. Уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі, — каже міністр оборони Пол Йонсон.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції в середині лютого президент Чехії Петр Павел оголосив, що його країна знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.

Поки що ми знайшли півмільйона 155-мм снарядів і 300 000 122-мм снарядів, які ми можемо відправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо у нас будуть необхідні кошти.

Ініціатива коштуватиме 1,5 мільярда доларів.

Близько п’ятнадцяти країн уже підтримують «чеський план»: Бельгія та Нідерланди пообіцяли виділити 200 та 100 мільйонів євро відповідно. Також до ініціативи публічно приєдналися Франція, Латвія, Німеччина, Канада, Норвегія.

7 березня Павел заявив, що Чехія зібрала необхідні кошти для купівлі 800 тисяч снарядів для України.

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