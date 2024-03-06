Закупівля артснарядів для України. Латвія та Німеччина приєдналися до чеської ініціативи

Ще дві країни Європи вирішили приєднатися до ініціативи Чехії, яка знайшла, де можна закупити сотні тисяч артилерійських снарядів для України.

Латвія та ФРН допоможуть Україні

Латвія вирішила приєднатися до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.

Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine — Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 6, 2024

Латвія приєднається до чеської ініціативи, яку раніше запропонував президент Петро Павел, що полягає в закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Андріс Спрудс Міністр оборони Латвії

Німеччина також братиме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі 800 тис артилерійських снарядів для України.

Про це заявив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.

Він наголосив, що німецький уряд вносить "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

При цьому більш докладних подробиць прессекретар відомства не розкрив.

Ініціатива Чехії: снаряди для України

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тис снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Ця ініціатива є запасним варіантом, оскільки ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 млн артилерійських снарядів до березня місяця.

Низка країн уже виділяє гроші на закупівлю боєприпасів для України. Зокрема, це Литва, Бельгія, Франція, Канада, Нідерланди і не тільки.