Канада надасть 30 млн дол на доставку артснарядів до України

Канада допоможе Україні доставити артснаряди

Канада планує надати кошти на ініціативу Чехії щодо доставки великої кількості артилерійських снарядів до України.

Про це повідомляє CBC News.

За інформацією джерел видання, уряд Канади може виділити до 30 млн дол на реалізацію плану з доставки артснарядів до України, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Раніше міністр оборони Канади Білл Блер розповідав, що його країна вела переговори з чехами, але не розкривала деталей.

Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які зараз перебувають у них на озброєнні, що дозволить нам... швидше надати їх Україні, поки ми нарощуємо власне виробництво. Білл Блер Міністр оборони Канади

Що запропонувала Чехія

17 лютого президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що його країна знайшла для України 800 тис снарядів — півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 мм та 300 тис одиниць боєприпасів калібру 122 мм.

За його словами, снаряди можуть доставити в Україну за лічені тижні, якщо Чехія зможе заручитися фінансуванням у США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Звідки саме Україні хочуть поставити снаряди — Павел не розкрив.