Канада передасть Україні понад 800 дронів SkyRanger R70
Категорія
Україна
Дата публікації

Канада передасть Україні понад 800 дронів SkyRanger R70

Дрон
Джерело:  МЗС Канади

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70. Їхня вартість складає 73 млн дол.

Що відомо про дрони SkyRanger R70

Ці безпілотники є частиною канадського пакету допомоги в розмірі 500 мільйонів дол, про який премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив під час свого візиту до Києва у червні 2023 року.

Дрони SkyRanger R70 мають автоматизовані та автономні навігаційні системи, що дозволяє їм нести різні системи камер і корисне навантаження для виявлення та ідентифікації цілей.

SkyRanger R70 (фото — wikipedia.org)

Це допоможе українським оборонцям розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла на великій відстані, особливо в умовах темряви та поганої погоди.

Окрім цього, SkyRanger R70 здатні нести різноманітне навантаження вагою до 3,5 кілограмів, включно з боєприпасами.

Ці дрони є критично важливими для спостереження та збору розвідданих, а також можуть використовуватися для транспортування та доставки припасів, — йдеться в заяві уряду Канади.

Що відомо про допомогу Канади Україні

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада виділила понад 9,7 млрд дол підтримки для України, з них 2,4 млрд дол — військова допомога.

Канада передала бойові танки Leopard 2, броньовані машини бойової підтримки, протитанкові засоби, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери з високою роздільною здатністю для дронів, зимовий одяг та багато іншого.

Окрім цього, Канада підготувала понад 40 тисяч військовослужбовців Сил оборони.

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