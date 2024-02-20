Канада передаст Украине более 800 дронов SkyRanger R70

Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70. Их стоимость составляет 73 млн. дол.
Что известно о дронах SkyRanger R70
Эти беспилотники являются частью канадского пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, о котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил во время своего визита в Киев в июне 2023 года.
Дроны SkyRanger R70 обладают автоматизированными и автономными навигационными системами, что позволяет им нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей.
Это поможет украинским защитникам распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла на большом расстоянии, особенно в темноте и плохой погоде.
Кроме того, SkyRanger R70 способны нести разнообразную нагрузку весом до 3,5 килограммов, включая боеприпасы.
Что известно о помощи Канады Украине
В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада выделила более 9,7 млрд долл. поддержки для Украины, из них 2,4 млрд долл. — военная помощь.
Канада передала боевые танки Leopard 2, бронированные машины боевой поддержки, противотанковые средства, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры с высоким разрешением для дронов, зимнюю одежду и многое другое.
Кроме того, Канада подготовила более 40 тысяч военнослужащих Сил обороны.
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