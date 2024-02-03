Канада планирует передать Украине ракеты CRV7

Канада рассматривает возможность передачи Украине ракет класса "воздух-земля" CRV7. Канадское правительство планировало их утилизировать.
Что известно о вероятной передаче Украине ракет CRV7
Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требовал отправить ракеты CRV7 Украине на заседании парламента 2 февраля. Он отметил, что лучше отдать боеприпасы Украине, чем утилизировать.
Представитель министра обороны подтвердил, что канадское правительство рассматривает возможность предоставления ракет. Но в ведомстве считают, что прежде, чем отправить ракеты в Украину, нужно узнать потребности украинской армии и эффективность ракет.
В Канаде подчеркивают, что проблема с поставкой этих ракет состоит в том, что у страны есть десятки тысяч таких ракет и двигателей к ним, но не все они с боеголовками.
CRV7 — авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет.
Что известно о помощи Украине от Канады
Напомним, Канада с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине военную и финансовую помощь. 23 января министр обороны Канады анонсировал новый пакет помощи Украине. В него вошли 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies.
Также в Канаде анонсировали старт учения украинцев на истребителях F-16.
2 февраля с рабочим визитом в Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
Жоле в Киеве сделала несколько важных заявлений. В частности, о том, что Украина и Канада обсуждают гарантии безопасности нашей страны, соглашение уже на финишной прямой, а также о создании коалиции для возвращения украинских детей.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-