2 февраля в Киев прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли. Она встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и анонсировала начало коалиции для возвращения украинских детей.
Мелани Жоли прибыла в Киев
На совместном брифинге с Дмитрием Кулебой Мелани Жоли отметила важность возвращения похищенных Россией украинских детей в Украину.
Она подчеркнула, что Канада будет информировать всех о том, кто эти дети, и будет убеждать, чтобы страны объединялись вокруг этого вопроса. Жоли отметила, что Канада будет говорить в частности Мексикой, Бразилией, Катаром и другими.
Также министр сказала, что ее государство будет работать с теми странами, которые имеют прямые отношения с Россией, чтобы способствовать возвращению украинских детей домой.
Кулеба поблагодарил свою коллегу и отметил, что сегодня также обсудили санкции против РФ и реализацию украинской Формулы мира.
Фильм «Истерзанное детство» о похищенных детях
В 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство» о похищенных в Россию украинских детях.
Герои документальной ленты рассказали, с какими преступлениями россиян столкнулись и как пытались спасти свою жизнь и близких.
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