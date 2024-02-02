2 февраля в Киев прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли. Она встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и анонсировала начало коалиции для возвращения украинских детей.

Мелани Жоли прибыла в Киев

На совместном брифинге с Дмитрием Кулебой Мелани Жоли отметила важность возвращения похищенных Россией украинских детей в Украину.

Детей забрали из собственного дома, от своих семей и лишили собственного языка. Важность возвращения детей нельзя недооценить. Это и есть дело нашего человечества, именно поэтому сегодня Канада и Украина положат начало коалиции для возвращения украинских детей, — отметила Жоли. Поделиться

Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!



Canada is a close friend and ally who provides long-term support.



We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2024

Она подчеркнула, что Канада будет информировать всех о том, кто эти дети, и будет убеждать, чтобы страны объединялись вокруг этого вопроса. Жоли отметила, что Канада будет говорить в частности Мексикой, Бразилией, Катаром и другими.

Также министр сказала, что ее государство будет работать с теми странами, которые имеют прямые отношения с Россией, чтобы способствовать возвращению украинских детей домой.

Кулеба поблагодарил свою коллегу и отметил, что сегодня также обсудили санкции против РФ и реализацию украинской Формулы мира.

Хочу отметить особую роль, которую Мелани и Канада играют в деле возвращения украинских детей, похищенных Россией. Личная приверженность Жоли и Канады в этом вопросе — яркий пример лидерства в защите прав человека, — сказал министр, передает Суспільне. Поделиться

Фильм «Истерзанное детство» о похищенных детях

В 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство» о похищенных в Россию украинских детях.

Герои документальной ленты рассказали, с какими преступлениями россиян столкнулись и как пытались спасти свою жизнь и близких.