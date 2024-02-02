Канада та Україна створять коаліцію для повернення викрадених українських дітей з РФ
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Політика
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Канада та Україна створять коаліцію для повернення викрадених українських дітей з РФ

Мелані Жолі
Джерело:  Укрінформ

2 лютого до Києва прибула очільниця МЗС Канади Мелані Жолі. Вона зустрілася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та анонсувала започаткування коаліції для повернення українських дітей.

Мелані Жолі прибула до Києва

На спільному брифінгу з Дмитром Кулебою Мелані Жолі відзначила важливість повернення викрадених Росією українських дітей в Україну.

Дітей забрали з власної домівки, від своїх родин і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це і є справа нашої людськості, саме тому сьогодні Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей, — зазначила Жолі.

Вона наголосила, що Канада інформуватиме всіх про те, хто ці діти, і переконуватиме, щоб країни об’єднувалися навколо цього питання. Жолі зазначила, що Канада говоритиме зокрема Мексикою, Бразилією, Катаром та іншими.

Також міністерка сказала, що її держава працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українських дітей додому.

Кулеба подякував своїй колезі і зазначив, що сьогодні також обговорили санкції проти РФ та реалізацію української Формули миру.

Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані й Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні — яскравий приклад лідерства у захисті прав людини, — сказав міністр, передає Суспільне.

Фільм «Понівечене дитинство» про викрадених дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство» про викрадених до Росії українських дітей.

Герої документальної стрічки розповіли, з якими злочинами росіян зіткнулися та як намагалися врятувати своє життя й життя близьких.

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