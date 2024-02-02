2 лютого до Києва прибула очільниця МЗС Канади Мелані Жолі. Вона зустрілася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та анонсувала започаткування коаліції для повернення українських дітей.
Мелані Жолі прибула до Києва
На спільному брифінгу з Дмитром Кулебою Мелані Жолі відзначила важливість повернення викрадених Росією українських дітей в Україну.
Вона наголосила, що Канада інформуватиме всіх про те, хто ці діти, і переконуватиме, щоб країни об’єднувалися навколо цього питання. Жолі зазначила, що Канада говоритиме зокрема Мексикою, Бразилією, Катаром та іншими.
Також міністерка сказала, що її держава працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українських дітей додому.
Кулеба подякував своїй колезі і зазначив, що сьогодні також обговорили санкції проти РФ та реалізацію української Формули миру.
Фільм «Понівечене дитинство» про викрадених дітей
У 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство» про викрадених до Росії українських дітей.
Герої документальної стрічки розповіли, з якими злочинами росіян зіткнулися та як намагалися врятувати своє життя й життя близьких.
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