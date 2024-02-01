1 лютого в Латвії проходить масштабна міжнародна конференція — «Війна Росії проти дітей», яка присвячена поверненню викрадених Росією неповнолітніх українців. Під час заходу також виступила перша леді України Олена Зеленська.

Олена Зеленська закликає світ посприяти поверненню викрадених Росією українських дітей

Під час візиту до Латвії дружина президента зустрілася з першою леді Латвії у 2019–2023 роках Андрою Левіте та Президентом Латвії у 2019–2023 роках Егілсом Левітсом.

Олена Зеленька щиро подякувала їм за підтримку, адже саме Андра Левіте була однією з перших, хто особисто зателефонував на самому початку російської агресії, щоб запропонувати допомогу.

На міжнародній конференції перша леді України вкотре нагадала світу, наскільки болючим та нагальним залишається для українців питання повернення викрадених Росією дітей.

Світ має знати, що робить Росія з нашими дітьми і що, не вагаючись, зробить із будь-якими. Світ має знати, щоб нарешті згуртуватися й діяти заради порятунку дитинства – не лише нашого, а всього, – зазначила Олена Зеленська.

Що важливо розуміти, в міжнародній конференції «Війна Росії проти дітей», яка проходить 1 лютого в Ризі, беруть участь політики та правозахисники з різних країн.

Команда Олени Зеленської розраховує на активну позицію міжнародної спільноти та дієву міжнародну підтримку, а також очікує на додаткові пропозиції та розширення кола партнерів, які працюватимуть над питанням повернення українських дітей.

Чому важливо подивитися фільм «Понівечене дитинство»

У 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», у якому зібрані історії викрадених до Росії українських дітей.

Герої документальної стрічки відверто розповідають про те, як та де зустріли війну, з якими злочинами росіян зіткнулися та як намагалися врятувати своє життя й життя близьких.

Щоденно українська сторона робить все можливе, аби повернути викрадених неповнолітніх, однак дипломатія з Росією не працює, тому процес вкрай складний та повільний.

Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України. Поширити

Команда Online.UA у своєму новому фільмі задокументувала свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.