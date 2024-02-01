1 февраля в Латвии проходит масштабная международная конференция — «Война России против детей», посвященная возвращению похищенных Россией несовершеннолетних украинцев. В ходе мероприятия также выступила первая леди Украины Елена Зеленская.

Елена Зеленская призывает мир посодействовать возвращению похищенных Россией украинских детей

Во время визита в Латвию супруга президента встретилась с первой леди страны в 2019-2023 годах Андрей Левите и Президентом Латвии в 2019-2023 годах Эгилсом Левитсом.

Елена Зеленько искренне поблагодарила их за поддержку, ведь именно Андра Левите была одной из первых, кто лично позвонил по телефону в самом начале российской агрессии, чтобы предложить помощь.

На международной конференции первая леди Украины в очередной раз напомнила миру, насколько болезненным и неотложным остается для украинцев вопрос возвращения похищенных Россией детей.

Мир должен знать, что делает Россия с нашими детьми и что, не сомневаясь, сделает с любыми. Мир должен знать, чтобы наконец-то сплотиться и действовать ради спасения детства – не только нашего, а общего, – отметила Елена Зеленская.

Что важно понимать, что в международной конференции «Война России против детей», которая проходит 1 февраля в Риге, принимают участие политики и правозащитники из разных стран.

Команда Елены Зеленской рассчитывает на активную позицию международного сообщества и действенную международную поддержку, а также ожидает дополнительных предложений и расширения круга партнеров, которые будут работать над вопросом возвращения украинских детей.

Почему важно посмотреть фильм «Истерзанное детство»

В 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», в котором собраны истории похищенных Россией украинских детей.

Герои документальной ленты откровенно рассказывают о том, как встретили войну, с какими преступлениями россиян столкнулись и как пытались спасти свою жизнь и жизнь близких.

Ежедневно украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть похищенных несовершеннолетних, однако дипломатия с Россией не работает, поэтому процесс очень сложный и медленный.

Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины. Поделиться

Команда Online.UA в своем новом фильме задокументировала показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.