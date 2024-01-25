ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо викрадення Росією українських дітей

ПАРЄ 25 січня ухвалила резолюцію "Ситуація щодо дітей України", у якій закликала країни Європейського Союзу докласти всіх зусиль для повернення викрадених Росією українських дітей.

ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію щодо українських дітей

Резолюція ПАРЄ заснована на проєкті, який підготувала українська нардепка Олена Хоменко, яка є віце-президенткою асамблеї. Резолюцію підтримали 85 депутатів ПАРЄ одноголосно.

Документ містить важливе політичне рішення щодо того, аби визнати злочинні дії Росії щодо українських дітей. Зокрема, резолюція закликає парламенти усіх країн членів Ради Європи визнати викрадення дітей геноцидом українського народу.

Крім того, окрема увага приділяється дітям-переселенцям. ПАРЄ закликає посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Також асамблея наголошує на потребі якнайшвидше повернути дітей в Україну, щоб зменшити вплив на них російського режиму.

Резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної ради з прав людини.

ПАРЄ закликає:

ухвалити на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, що визнають викрадення, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей геноцидом;

інформувати Україну про перетин кордону громадянами РФ, які незаконно усиновили чи встановили опікунство над українською дитиною;

запровадити та забезпечити подальше дотримання санкцій проти РФ та Білорусі, а також включити до санкційних списків осіб, причетних до викрадення українських дітей;

оцінити участь представників медіа у пропагандистських кампаніях, організованих рф та Білоруссю щодо викрадених українських дітей, з метою застосування відповідних заходів, наприклад, щодо відмови в акредитації та допуску на публічні заходи.

Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення Аd hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.