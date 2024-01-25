ПАСЕ приняла резолюцию по похищению Россией украинских детей

ПАСЕ 25 января приняла резолюцию "Ситуация в отношении детей Украины", в которой призвала страны Европейского Союза приложить все усилия для возвращения похищенных Россией украинских детей.

ПАСЕ приняла важную резолюцию по украинским детям

Резолюция ПАСЕ основана на проекте, который подготовила украинская нардепка Елена Хоменко, вице-президент ассамблеи. Резолюцию поддержали 85 депутатов ПАСЕ единогласно.

Документ содержит важное политическое решение относительно того, чтобы признать преступные действия России в отношении украинских детей. В частности, резолюция призывает парламенты всех стран-членов Совета Европы признать похищение детей геноцидом украинского народа.

Кроме того, особое внимание уделяется детям-переселенцам. ПАСЕ призывает усилить политическую поддержку и поддержку гуманитарных организаций по защите внутренне перемещенных детей.

Также ассамблея отмечает необходимость как можно быстрее вернуть детей в Украину, чтобы уменьшить влияние на них российского режима.

Резолюция поддержала инициативу Bring Kids Back UA и создание Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, приветствовала создание Центра защиты прав ребенка, работающего под наблюдением Уполномоченного Верховной рады по правам человека.

ПАСЕ призывает:

принять на уровне национальных парламентов заявления и/или резолюции, признающие угон, насильственные перемещения и неоправданные задержки с репатриацией украинских детей геноцидом;

информировать Украину о пересечении границы гражданами РФ, незаконно усыновившими или установившими опекунство над украинским ребенком;

ввести и обеспечить дальнейшее соблюдение санкций против РФ и Беларуси, а также включить в санкционные списки лиц, причастных к похищению украинских детей;

оценить участие представителей медиа в пропагандистских кампаниях, организованных РФ и Белоруссией относительно похищенных украинских детей, с целью применения соответствующих мер, например, отказа в аккредитации и допуска на публичные мероприятия.

Кроме того, Ассамблея усилит сотрудничество путем создания Аd hoc комитета, который позволит парламентариям способствовать улучшению положения детей Украины, где бы они ни находились.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.